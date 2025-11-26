Il personaggio ritratti semiseri dal consiglio comunale | Mara Piccin
Se c'è un animale che assomiglia all'attuale vice sindaca del Comune di Pordenone, la leghista Mara Piccin, quello è il suricato. Fa parte della famiglia delle manguste e vive nell'Africa Meridionale. Il suricato, ovviamente. Per carità, la somiglianza non è certa fisica, Mara Piccin è sempre. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Altre letture consigliate
? REGALO DI NATALE ? "Ritratti milanesi. Storie, personaggi e luoghi della città meneghina" di Giovanni Raso. Ed. E.D.I. “Questo libro è la migliore guida per una narrazione di Milano come luogo di incontro tra cultura e storia, tra vita r - facebook.com Vai su Facebook
Oppenheimer, Cillian Murphy condivide il consiglio ricevuto dal regista che l’ha aiutato con il personaggio - Dopo aver trionfato agli Oscar come migliore attore, Cillian Murphy ha rivelato di aver ricevuto un consiglio prezioso sul set dal regista di Oppenheimer per entrare in sintonia con il suo personaggio ... Da comingsoon.it