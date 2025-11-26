Il Pd di Cortona | Bene il presidio per l’ospedale Priorità alla salute non alla propaganda

Riceviamo e pubblichiamo dal Pd di Cortona."In merito alla mobilitazione per l’ospedale della Fratta, il Partito Democratico di Cortona non si tira indietro. Accogliamo l’invito del sindaco. Lo facciamo perché crediamo fermamente nel valore strategico dell’ospedale "Santa Margherita", che le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it