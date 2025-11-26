Il Pd di Cortona | Bene il presidio per l’ospedale Priorità alla salute non alla propaganda

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo dal Pd di Cortona."In merito alla mobilitazione per l’ospedale della Fratta, il Partito Democratico di Cortona non si tira indietro. Accogliamo l’invito del sindaco. Lo facciamo perché crediamo fermamente nel valore strategico dell’ospedale "Santa Margherita", che le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

pd cortona bene presidioPd Cortona: “Bene il presidio per l’Ospedale. Priorità alla salute, non alla propaganda: le nostre proposte già consegnate ad Asl e Regione” - In merito alla mobilitazione per l’Ospedale della Fratta, il Partito Democratico di Cortona non si tira indietro ... Scrive msn.com

Pd Cortona, la cerimonia di intitolazione della sede di Camucia a David Sassoli - Arezzo, 28 maggio 2025 – Il Partito Democratico di Cortona annuncia che venerdì 6 giugno 2025 alle ore 18:30 si terrà la cerimonia di intitolazione della sede di Camucia (Piazzale Europa 15) al ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Cortona Bene Presidio