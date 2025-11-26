C’era da aspettarselo. Mentre i negoziati per la fine della guerra in Ucraina proseguono – il presidente Trump ha dichiarato martedì che incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin solo quando le parti saranno più vicine a un accordo per porre fine alla guerra – Bloomberg ha pubblicato ieri ciò che viene presentato come la trascrizione di una telefonata tra Steve Witkoff, l’inviato speciale di Donald Trump per le missioni di pace, e Yuri Ushakov, il consigliere senior per la politica estera di Vladimir Putin. Si tratta di una conversazione del 14 ottobre scorso, durata poco più di cinque minuti, in cui Witkoff consiglia all’omologo russo su come “vendere” a Trump un piano di pace per l’Ucraina, ispirato al modello a 20 punti usato per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il “Partito della Guerra” in azione: chi c’è dietro il Leak di Bloomberg su Witkoff e Ushakov