Il paradiso di Matt Mullican si svela su un mastodontico tappeto in Città Alta

Ecodibergamo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Il celebre artista americano ha realizzato «That Person’s Heaven», appositamente per i 15 anni di Artdate e di The Blank Contemporary Art a Palazzo della Ragione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il paradiso di matt mullican si svela su un mastodontico tappeto in citt224 alta

© Ecodibergamo.it - Il paradiso di Matt Mullican si svela su un mastodontico tappeto in Città Alta

News recenti che potrebbero piacerti

paradiso matt mullican svelaIl paradiso di Matt Mullican si svela su un mastodontico tappeto in Città Alta - Il celebre artista americano ha realizzato «That Person’s Heaven», appositamente per i 15 anni di Artdate e di The Blank Contemporary Art a Palazzo della Ragione. Si legge su ecodibergamo.it

paradiso matt mullican svelaL’opera tessile di Matt Mullican invade Palazzo della Ragione a Bergamo - Matt Mullican: con That Person’s Heaven, The Blank Contemporary Art porta a Bergamo l'opera monumentale dell'artista americano ... Lo riporta exibart.com

Giornalista e progettista culturale, con passione per l’esplorazione del pianeta dell’arte a 360 gradi. - « C i sono cose, in un silenzio, che non m’aspettavo mai », hanno cantato per primi Tony Del Monaco e Dionne Warwick a Sanremo 1968. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Matt Mullican Svela