Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 novembre | le Veneri soccorrono Johnny Caterina ha una sorpresa

Tra il furgone in panne di Johnny, le Veneri all'opera e l'arrivo di Cesare, le sorprese non mancheranno a Il Paradiso delle Signore di giovedì 27 novembre. Il Paradiso delle Signore torna a intrecciare vita quotidiana e colpi di scena in un nuovo episodio, quello di giovedì 27 novembre, sempre alle 16.00 su Rai 1. Per qualcuno è tempo di fare le valigie e cambiare casa, per altri di fare i conti con sentimenti che non sono più così semplici. In mezzo ci si mette anche una cena organizzata con cura che rischia di prendere una piega del tutto inaspettata. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni di puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 novembre: le Veneri soccorrono Johnny, Caterina ha una sorpresa

