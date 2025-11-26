Il Papa verso Turchia e Libano Card Parolin | messaggero di pace

Il viaggio del Papa in Turchia e Libano. Alla vigilia della partenza, il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin sottolinea: il pontefice vuole farsi messaggero di concordia e di pace. La preghiera di Leone XIV per i cristiani del Medio Oriente. Il servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

