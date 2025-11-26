Il Palio ospita il sound di dj Dario Lotti

Lecceprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre, “Il Palioospita in consolle Dario Lotti. A partire dalle 18, l’icona salentina dell’house music darà un saggio del suo ampio repertorio presso lo storico bar di via Imperatore Adriano a Lecce. Le selezioni musicale dell’ex resident dj del Guendalina ammalieranno il pubblico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

