Il Palio ospita il sound di dj Dario Lotti
Sabato 29 novembre, “Il Palio” ospita in consolle Dario Lotti. A partire dalle 18, l’icona salentina dell’house music darà un saggio del suo ampio repertorio presso lo storico bar di via Imperatore Adriano a Lecce. Le selezioni musicale dell’ex resident dj del Guendalina ammalieranno il pubblico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
