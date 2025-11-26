Il paese che si mette in vetrina con targhe sugli edifici di pregio e percorsi tematici

È stato completato il posizionamento delle targhe su 23 edifici di pregio, storici e di rilievo etnografico che consentono di concretizzare 4 percorsi tematici di visita al paese di Garlate: storia, etnografia e tradizione, devozione popolare, seta. Ogni targa riporta un QR-code, la cui scansione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

Ottima notizia, per mettere il nostro paese al passo con i tempi. - facebook.com Vai su Facebook

Il paese che si mette in vetrina con targhe sugli edifici di pregio e percorsi tematici - In cosa consiste l'iniziativa attivata a Garlate, tra valorizzazione di luoghi e storia locale e promozione del turismo ... Secondo leccotoday.it

Telecamere in paese e a Casetta che leggono le targhe - Il Comune di Castelnuovo rafforza il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere per la lettura delle targhe in arrivo nel capoluogo e a Casetta. Lo riporta lanazione.it