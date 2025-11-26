Il NY Times sulla salute di Trump | Segni di stanchezza meno uscite pubbliche

Donald Trump  sta iniziando a mostrare segnali di “ stanchezza ” e anche le sue apparizioni pubbliche si sono ridotte rispetto al primo mandato. E’ la sintesi di un’inchiesta pubblicata sul New York Times in merito allo stato di salute del presidente Usa, 79 anni. Secondo il quotidiano americano  Trump  ha sempre fatto della sua resistenza fisica e della sua energia la sua forza politica. Ma questa immagine, complice la sua età, sta diventando sempre più difficile da mantenere. Nyt su Trump: “Giornate lavorative più brevi”. Il giornale spiega come le giornate lavorative del capo della Casa Bianca siano di fatto più brevi rispetto a quelle del suo primo mandato, sottolineando il fatto che Trump in genere non partecipa ad eventi ufficiali prima di mezzogiorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il NY Times sulla salute di Trump: “Segni di stanchezza, meno uscite pubbliche”

