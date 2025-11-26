Il nuovo astro della sinistra insegna sesso alla materna

Il sindaco Silvia Salis vara un progetto a Genova che coinvolge 300 bambini da 3 a 6 anni: «Da qui può partire un movimento culturale che scardini il populismo becero che ha invaso il Paese». Speriamo di no.. L’esperimento choc per bimbi trans. Il King’s college, in collaborazione col servizio sanitario nazionale britannico, inietterà i bloccanti della pubertà ai più giovani (dai 10 ai 15 anni) per un test sugli effetti avversi.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il nuovo astro della sinistra insegna sesso alla materna

Silvia Salis, il nuovo astro nascente della sinistra italiana a Brescia riesce in un pomeriggio a mettere tutti d'accordo - Non ne abbiano a male la sindaca Laura Castelletti, il suo predecessore Emilio Del Bono oggi in consiglio regionale e nemmeno Fabrizio Benzoni, deputato bresciano e consigliere in Loggia di Azione ma ... Riporta brescia.corriere.it