Il nuovo album di Baaristi Muuti è un viaggio visionario attraverso 7 mondi sonori

Lifeandnews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S’intitola “A Room Full of Doors” il debut album del progetto Baaristi Muuti ed è annunciata come un’opera che si propone non solo come un disco, ma come un’esperienza sinestetica. Autoprodotto sarà disponibile dal 6 dicembre sulle piattaforme digitali e in edizione limitata in formato doppio vinile. “A Room Full of Doors” è un concept . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

il nuovo album di baaristi muuti 232 un viaggio visionario attraverso 7 mondi sonori

© Lifeandnews.it - Il nuovo album di “Baaristi Muuti” è un viaggio visionario attraverso 7 mondi sonori

Leggi anche questi approfondimenti

nuovo album baaristi muutiI Baaristi Muuti pubblicano l’album: un viaggio visionario attraverso l’art rock e il nu prog - S’intitola “A Room Full of Doors” il debut album del progetto Baaristi Muuti ed è annunciata come un'opera che si propone non solo come un disco, ma come un'esperienza sinestetica. Lo riporta corrierenazionale.it

Baaristi Muuti, il debut album è un viaggio visionario attraverso l'art rock e il nu prog. Due appuntamenti live a Napoli - Baaristi Muuti, progetto art rock nato nel 2015 nell'hinterland napoletano, pubblicherà il suo atteso album d'esordio "A Room Full of Doors" il 6 dicembre. napolitoday.it scrive

nuovo album baaristi muutiBaaristi Muuti, debut album di art rock con concerto a Napoli - Il gruppo Baaristi Muuti, progetto art rock nato nel 2015 nell'hinterland napoletano, pubblicherà il suo album d'esordio "A Room Full of Doors" a Napoli il 6 dicembre. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Album Baaristi Muuti