Il nuovo agente IA di Ricerca Google è pronto per gli acquisti natalizi

Tuttoandroid.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un post sul blog ufficiale il team di Google spiega come sfruttare l'agente IA per le chiamate per gli acquisti locali L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

il nuovo agente ia di ricerca google 232 pronto per gli acquisti natalizi

© Tuttoandroid.net - Il nuovo agente IA di Ricerca Google è pronto per gli acquisti natalizi

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuovo agente ia ricercaGoogle, presentato Gemini 3: il nuovo modello interattivo di IA. Le novità - Definito dai creatori come il "miglior modello al mondo" per l'interpretazione e l'elaborazione di dati da testo, immagini, audio e video, Gemini 3 è stato presentato anche come un nuovo potente ... tg24.sky.it scrive

nuovo agente ia ricercaApple lavora al nuovo iOS 27: focus su prestazioni e intelligenza artificiale - Apple sta lavorando allo sviluppo di iOS 27: la nuova versione del sistema operativo avrà un focus su prestazioni e sulle nuove funzioni di intelligenza artificiale ... Da libero.it

nuovo agente ia ricercaNuovi chip per la ‘reasoning AI’, l’IA di ragionamento - Nella corsa globale per il dominio dell'IA, il ruolo dell’hw è sempre più strategico: dalle GPU evolute ai chip neuromorfici, così si costruisce il futuro della reasoning AI ... Riporta elettronicanews.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Agente Ia Ricerca