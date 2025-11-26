Il nuovo agente IA di Ricerca Google è pronto per gli acquisti natalizi

Con un post sul blog ufficiale il team di Google spiega come sfruttare l'agente IA per le chiamate per gli acquisti locali L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il nuovo agente IA di Ricerca Google è pronto per gli acquisti natalizi

Pietrapertosa - Da oggi il nostro Comune può finalmente contare di nuovo sulla presenza di un agente di Polizia Locale: il nuovo agente, assunto a tempo indeterminato e part-time ha preso servizio oggi pomeriggio. La sua nomina segna la ripresa di un ser - facebook.com Vai su Facebook

Google, presentato Gemini 3: il nuovo modello interattivo di IA. Le novità - Definito dai creatori come il "miglior modello al mondo" per l'interpretazione e l'elaborazione di dati da testo, immagini, audio e video, Gemini 3 è stato presentato anche come un nuovo potente ... tg24.sky.it scrive

Apple lavora al nuovo iOS 27: focus su prestazioni e intelligenza artificiale - Apple sta lavorando allo sviluppo di iOS 27: la nuova versione del sistema operativo avrà un focus su prestazioni e sulle nuove funzioni di intelligenza artificiale ... Da libero.it

Nuovi chip per la ‘reasoning AI’, l’IA di ragionamento - Nella corsa globale per il dominio dell'IA, il ruolo dell’hw è sempre più strategico: dalle GPU evolute ai chip neuromorfici, così si costruisce il futuro della reasoning AI ... Riporta elettronicanews.it