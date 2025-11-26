Il New York Times sulla salute di Trump | È affaticato Lui si infuria | Sto benissimo

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e la sua salute fisica. Bastano questi due elementi per alimentare lo scontro tra il capo della Casa Bianca e i media statunitensi progressisti, accusati dal presidente di diffondere solo "fake news". Nel mirino del presidente, oggi 79enne e il più anziano mai eletto alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

