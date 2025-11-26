Il New York Times sulla salute di Trump | È affaticato Lui si infuria | Sto benissimo

Donald Trump e la sua salute fisica. Bastano questi due elementi per alimentare lo scontro tra il capo della Casa Bianca e i media statunitensi progressisti, accusati dal presidente di diffondere solo "fake news". Nel mirino del presidente, oggi 79enne e il più anziano mai eletto alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Today.it

La creatrice di contenuti americana Ms Rachel cancella il suo abbonamento al New York Times. In una mossa inaspettata da parte di una delle più famose creatrici di contenuti per bambini degli Stati Uniti, Ms Rachel ha annunciato di voler cancellare il suo ab - facebook.com Vai su Facebook

Trump ancora contro il New York Times: "È carta straccia, le mie condizioni di salute sono perfette" - Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato la giornalista autrice dell'inchiesta "Katie Rogers, incaricata di scrivere solo cose negative su di me, è una giornalista di terza categoria, brutta sia d ... msn.com scrive

Il New York Times pubblica un articolo sulla salute di Trump, lui si infuria e insulta la giornalista: “Sto benissimo, l’autrice è brutta dentro e fuori” - Il New York Times pubblica un articolo sulla salute di Trump provocando la reazione del presidente Usa. Da tpi.it

Donald Trump: Analisi del suo Stato di Salute secondo il New York Times - Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti, presenta evidenti segni di affaticamento che suscitano preoccupazioni riguardo alla sua salute e alla capacità di sostenere un impegno politico attivo. Da notizie.it