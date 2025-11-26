Due giorni e 4 tappe targate Sondrio per la neo assessore regionale al Turismo Deborah Massari (foto) alla propria prima visita ufficiale in Valtellina, da quando è subentrata a Barbara Mazzali. Dopo l’incontro di ieri, accolta dai vertici locali di Fratelli d’Italia, cui è seguito il pranzo istituzionale al Grand Hotel della Posta, nel pomeriggio c’è stato lo spostamento a Bormio, con visita a Bormio Terme. Stamane l’assessore sarà allo Ski Stadium, poi spostamento a Livigno con altri incontri istituzionali e un passaggio al Centro Acquagranda. Ultima tappa Tirano, dove Massari è attesa nel pomeriggio prima in Comune e in seguito alla Basilica di Madonna di Tirano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il neo assessore Massari: "La Valtellina ha tutto dobbiamo valorizzarla"