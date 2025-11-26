Il Natale del Centro per le Famiglie si apre alla città Torna l' iniziativa del dono sospeso

"Tanti modi per dire auguri", ciclo di iniziative natalizie organizzate dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza in collaborazione con l'associazione Le Valigie, l'Emporio Solidale e tutte le realtà afferenti alla struttura avente sede alla Galleria del Sole, nel cuore del quartiere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

