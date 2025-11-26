Il Natale arriva a Fara Novarese | gli appuntamenti

Novaratoday.it | 26 nov 2025

Il Comune di Fara Novarese organizza "Animazione natalizia" in oratorio. L'appuntamento è fissato per sabato 29 novembre a partire dalle 14.30.Fino alle 15 accoglienza, dalle 15 alle 16.30 giochi a tema, dalle 16.30 alle 16.50 merenda e gioco libero, alle 17 messa per chi vuole.. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

