Il Natale arriva a Fara Novarese | gli appuntamenti
Il Comune di Fara Novarese organizza "Animazione natalizia" in oratorio. L'appuntamento è fissato per sabato 29 novembre a partire dalle 14.30.Fino alle 15 accoglienza, dalle 15 alle 16.30 giochi a tema, dalle 16.30 alle 16.50 merenda e gioco libero, alle 17 messa per chi vuole.. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'albero di Natale arriva in piazza del Santo, l'abete bianco è alto 13 metri: quando verrà inaugurato - facebook.com Vai su Facebook
Il Natale arriva a Fara Novarese: gli appuntamenti - Il Comune di Fara Novarese organizza "Animazione natalizia" in oratorio. Da novaratoday.it