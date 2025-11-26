Il Napoli torna a vincere al Maradona | 2-0 al Qarabag con McTominay e un autogol

Gli azzurri di Conte soffrono nel primo tempo, poi nella ripresa piegano la resistenza degli azeri. Secondo successo europeo e quota 7 punti nella League Phase. Il Napoli ritrova il sorriso europeo davanti al suo pubblico. Al Maradona gli azzurri battono il Qarabag 2-0 e mettono in cassaforte tre punti che possono cambiare il volto della League Phase. Una serata partita con qualche difficoltà, ma trasformata nella ripresa grazie a un Napoli più aggressivo e, soprattutto, grazie a McTominay, protagonista nel gol dell’1-0 e nella giocata che porta al raddoppio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it