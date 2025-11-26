Il Napoli torna a vincere al Maradona | 2-0 al Qarabag con McTominay e un autogol

Sportface.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri di Conte soffrono nel primo tempo, poi nella ripresa piegano la resistenza degli azeri. Secondo successo europeo e quota 7 punti nella League Phase. Il Napoli ritrova il sorriso europeo davanti al suo pubblico. Al Maradona gli azzurri battono il Qarabag 2-0 e mettono in cassaforte tre punti che possono cambiare il volto della League Phase. Una serata partita con qualche difficoltà, ma trasformata nella ripresa grazie a un Napoli più aggressivo e, soprattutto, grazie a McTominay, protagonista nel gol dell’1-0 e nella giocata che porta al raddoppio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli torna vincere maradonaIl Napoli torna a vincere in Champions League: doppietta di McTominay, Qarabag battuto 2-0 - La squadra di Antonio Conte al Maradona, nel quinto anniversario della morte di Diego, batte 2- Come scrive fanpage.it

napoli torna vincere maradonaPer Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag - Antonio Conte l'aveva chiesto ieri pubblicamente, in conferenza stampa, per onorare il quinto. Si legge su tuttomercatoweb.com

napoli torna vincere maradonaChampions League, il Napoli vince contro il Qarabag e sale a 7 punti - ” Antonio Conte l’aveva detto ieri in conferenza stampa, alla vigilia del match, per onorare il quinto anniversario della scomparsa del Pibe de ... Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Torna Vincere Maradona