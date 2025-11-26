Il Napoli regola il Qarabag in Champions League successo sofferto della Juventus Manchester City e Barcellona ko
Due vittorie italiane nella serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Napoli ha sconfitto il Qarabag per 2-0: i Campioni d’Italia si sono imposti di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona grazie alla rete di McTominay al 65? e all’autogol di Jankovic al 72?, dopo che Hojlund aveva sbagliato un rigore al 56?. Secondo successo stagionale per i partenopei che si rituffano nella lotta per accedere alla fase a eliminazione diretta. La Juventus ha sudato sul campo del BodoGlimt, ma è riuscita a spuntarla in trasferta per 3-2. I norvegesi sono passati in vantaggio al 27? con Blomberg, i bianconeri hanno ribaltato il risultato con Openda al 48? e McKennie al 59?, Fet ha agguantato il pareggio con un rigore trasformato all’87mo minuto, ma in pieno minuto David su invito di Yildiz è riuscito a regalare una gioia alla squadra guidata da Spalletti. 🔗 Leggi su Oasport.it
