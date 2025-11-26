Il Napoli non è morto ma siamo ancora pochi In crisi? Vedete che situazioni affrontiamo | Conte dopo la 2-0 sul Qarabag

“Il Napoli non era morto, si tratta solo di continuare a lavorare e dare tutto ciò che si ha. Le partite si vincono o meno, conta solo dare tutto”. Lo ha detto a Sky Sport l’allenatore del Napoli Antonio Conte dopo la vittoria in Champions League sul Qarabag, che poi però è subito tornato sulla situazione infortunati. “Siamo ancora molto in difficoltà dal punto di vista numerico, oggi su sette panchinari c’erano due portieri e due ragazzi di prospettiva come Vergara e Ambrosino”, ha spiegato Conte. Un 2-0 in cui è tornato al gol Scott McTominay, che ha anche propiziato l’autogol del 2-0, ma dove sono emerse ancora una volta le qualità di David Neres e Noa Lang per dirne due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Napoli non è morto, ma siamo ancora pochi. In crisi? Vedete che situazioni affrontiamo”: Conte dopo la 2-0 sul Qarabag

