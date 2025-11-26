Il Napoli è vivo e lotta insieme a noi Anche in Champions

Dopo pali, parate e rigore sbagliato forse ha messo la sua mano Diego, nel 5° anniversario della sua morte: due gol tra carambole e autogol. Un ottimo Napoli che contro il Qarabag entra in campo come nel secondo tempo contro l’Atalanta ma poi sale di ritmo e finisce come nel primo tempo con tante occasioni e senza mai rischiare. Decisivo sullo 0-0 il cambio modulo in corsa con il passaggio al 4-4-2 che esalta Neres seconda punta e Politano ala. Nel primo tempo i primi 15 minuti vedono il Qarabag in pressione a centrocampo mentre gli azzurri provano ad affondare con la velocità di Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli è vivo e lotta insieme a noi. Anche in Champions

Scopri altri approfondimenti

:Salve signor Borrelli, sono Carmine D. F., nativo della provincia di Napoli (Sant Antonio Abate), vivo nel Veneto da 25 anni, apprezzo tantissimo quello che fa per una Napoli migliore. La ringrazio e le auguro il meglio per tutto. In bocca al lupo e continui così - facebook.com Vai su Facebook

GAZZETTA - Il Napoli è vivo e lotta insieme al suo allenatore, gli azzurri ripartono "a razzo" - La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria del Napoli contro l'Atalanta, avvenuta in un momento molto particolare, dopo la pausa di riflessione del tecnico Antonio Conte: "Per il Napoli in particola ... Da napolimagazine.com

Inter davanti, ma il Napoli è vivo e lotta. L'Atalanta non ne approfitta e adesso la Juve... - Cosa che non ha fatto l'Atalanta, che sulla carta aveva un impegno agevole e che poteva contare sullo scontro ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Lotta scudetto: che succede se Inter, Napoli e Atalanta finiscono a pari punti? - Quando mancano dieci giornate alla fine del campionato, il quadro sembra ormai delineato: saranno queste tre squadre a ... Segnala ilgiornale.it