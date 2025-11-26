Il Napoli è vivo e lotta insieme a noi Anche in Champions

Ilnapolista.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo pali, parate e rigore sbagliato forse ha messo la sua mano Diego, nel 5° anniversario della sua morte: due gol tra carambole e autogol. Un ottimo Napoli che contro il Qarabag entra in campo come nel secondo tempo contro l’Atalanta ma poi sale di ritmo e finisce come nel primo tempo con tante occasioni e senza mai rischiare. Decisivo sullo 0-0 il cambio modulo in corsa con il passaggio al 4-4-2 che esalta Neres seconda punta e Politano ala. Nel primo tempo i primi 15 minuti vedono il Qarabag in pressione a centrocampo mentre gli azzurri provano ad affondare con la velocità di Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli 232 vivo e lotta insieme a noi anche in champions

© Ilnapolista.it - Il Napoli è vivo e lotta insieme a noi. Anche in Champions

Scopri altri approfondimenti

napoli 232 vivo lottaGAZZETTA - Il Napoli &#232; vivo e lotta insieme al suo allenatore, gli azzurri ripartono "a razzo" - La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria del Napoli contro l'Atalanta, avvenuta in un momento molto particolare, dopo la pausa di riflessione del tecnico Antonio Conte: "Per il Napoli in particola ... Da napolimagazine.com

Inter davanti, ma il Napoli &#232; vivo e lotta. L'Atalanta non ne approfitta e adesso la Juve... - Cosa che non ha fatto l'Atalanta, che sulla carta aveva un impegno agevole e che poteva contare sullo scontro ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Lotta scudetto: che succede se Inter, Napoli e Atalanta finiscono a pari punti? - Quando mancano dieci giornate alla fine del campionato, il quadro sembra ormai delineato: saranno queste tre squadre a ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 232 Vivo Lotta