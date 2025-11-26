Il Napoli batte il Qarabag e li raggiunge a quota 7
AGI - Il Napoli soffre più del previsto ma nella ripresa batte 2-0 il Qarabag e lo aggancia a quota 7 in classifica. Sblocca il risultato al 65' McTominay, cinque minuti più tardi il raddoppio arriva su autogol di Jankovic ancora su tiro dello scozzese. Sullo 0-0, sempre nel secondo tempo, Hojlund si era visto parare un rigore. Primo tempo bloccato per la squadra di Conte, che riesce a tirare giù il muro Kochalski solamente al 65' con McTominay. Il 2-0 lo provoca l'autogol di Jankovic (72'), che lancia i partenopei in 18^ posizione a quota 7 punti. 16º il Qarabag sempre a 7 punti. Nella prossima giornata il Napoli giocherà in casa del Benfica, mentre il Qarabag ospiterà l'Ajax. 🔗 Leggi su Agi.it
