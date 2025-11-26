Il Napoli batte 2 a 0 il Qarabag decide McTominay
Scott McTominay segna di testa e conquista la maglia di migliore in campo. Il Napoli entra in campo deciso a portare a casa il risultato in una giornata importante per i tifosi partenopei che ricordano Diego Armando Maradona al decimo minuto, sono trascorsi cinque anni da quando l’idolo del calcio mondiale è morto. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato con la squadra di Conte impegnata a fare un buon possesso palla ed a studiare l’avversario i secondi 45 minuti di gioco ricordano ai tifosi azzurri tutto il valore di giocaotori come Neres e McTominay. Ad undici minuti dalla ripresa Jankovic entra in scivolata, aggancia Di Lorenzo e l’arbitro fischia il rigore, sul dischetto va Hoilund che sbaglia con il portiere che si tuffa e para con la mano destra. 🔗 Leggi su Primacampania.it
