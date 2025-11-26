Da circa 7 anni il palazzo municipale di piazza Martiri a San Piero in Bagno è chiuso per importanti e indispensabili lavori di ristrutturazione, riqualificazione, e per il consolidamento strutturale, tra cui migliorìe antisismiche. Uffici e servizi comunali sono stati trasferiti a palazzo Pesarini di via Verdi. Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessora all’Innovazione urbana e culturale, Silvia Alessandrini, intervengono per informare i cittadini sull’aggiornamento riguardo i lavori per la sede municipale di piazza Martiri, una bella struttura edilizia realizzata negli anni ‘30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il municipio sotto i ferri da 7 anni