Il Movimento 5 Stelle ha chiesto di potenziare la Città 30

Nella giornata di ieri, martedì 25 novembre, la 23enne Viola Mazzotti è stata uccisa da un camion, investita mentre guidava la sua bicicletta. Il cordoglio per la giovane è stato trasversale, ma dopo la vicinanza delle prime ore si è tornati a parlare di sicurezza stradale.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

MoVimento 5 Stelle - facebook.com Vai su Facebook

Con Fico vince anche Conte. La sfida nel campo largo. Dopo Todde in Sardegna, il Movimento 5 stelle ha conquistato un'altra regione. Adesso la sfida è a Meloni, passando per la leadership del centrosinistra. Di @RuggieroMontene Vai su X

Il Movimento 5 Stelle e il centrosinistra hanno vinto le elezioni in Campania - Secondo le ultime proiezioni – ossia le stime statistiche che anticipano i risultati finali, basandosi su un campione rappresentativo di sezioni scrutinate – Fico ha raccolto oltre il 57 per cento dei ... Riporta pagellapolitica.it

Il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle hanno vinto le elezioni in Puglia - Antonio Decaro (Partito Democratico) ha vinto le elezioni in Puglia ed è stato eletto presidente della regione. Si legge su pagellapolitica.it

Conte e Schlein a Napoli per festeggiare: "Il Governo qui ha fallito" |VIDEO - Il leader di Movimento 5 Stelle e Pd accanto al neopresidente Roberto Fico: "L'alternativa alla Meloni esiste, siamo noi" ... Segnala napolitoday.it