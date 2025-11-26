Il Monza Open in Brianza porta il tennis verso i big internazionali
Monza diventa sempre più “Open” e dal 5 al 12 aprile 2026 si prepara alla seconda edizione del torneo di tennis ATP Challenger Monza Open, ma con una differenza di non poco conto: da quest’anno il torneo passa di categoria: da Atp 100 ad Atp 125: un’occasione, visto il montepremi più alto, capace. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
