Il mondo islamico tra crisi statuali e fratture religiose | il professor Ciro Sbailò apre la rassegna Il grande disordine mondiale
Giovedì 27 novembre, alle 16.30 nell'Aula magna della Biblioteca Malatestiana il professor Ciro Sbailò (Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT) terrà una conferenza dal titolo "Il mondo islamico tra disordine e strategie: fratture religiose, crisi statuali nuove competizioni". La. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
