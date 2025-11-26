Il mondo del volontariato a lutto è morto il radioamatore Giuseppe Vetrano | Se ne va una persona speciale

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del volontariato palermitano piange Giuseppe Vetrano, radioamatore della Erap, morto a 53 anni, in seguito alle complicazioni dopo un intervento chirurgico al Civico. Parecchio conosciuto per il suo impegno, la sua disponibilità e la sua cordialità, “Peppone”, così lo chiamavano gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cingoli, si &#232; spento a 67 anni Federico Marchegiani. Mondo del volontariato in lutto - Pochi giorni dopo il ricovero all’ospedale Carlo Urbani di Jesi a causa di un improvviso problema di salute che con i giorni è andato peggiorando. Si legge su corriereadriatico.it

Lutto nel volontariato. Addio a Ivan Zaccarelli. Domani l’ultimo saluto - Il mondo del volontariato della Bassa piange Ivan Zaccarelli (foto), 78 anni, a lungo attivo in feste, associazioni, eventi solidali, oltre che in iniziative legate al mondo contadino e alla ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mondo Volontariato Lutto 232