Il mondo del volontariato a lutto è morto il radioamatore Giuseppe Vetrano | Se ne va una persona speciale
Il mondo del volontariato palermitano piange Giuseppe Vetrano, radioamatore della Erap, morto a 53 anni, in seguito alle complicazioni dopo un intervento chirurgico al Civico. Parecchio conosciuto per il suo impegno, la sua disponibilità e la sua cordialità, “Peppone”, così lo chiamavano gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
