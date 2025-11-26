Il mondo che verrà
L’Italia da non pochi anni vive in uno stato di profonda depressione che s’intreccia con una paura e un’angoscia per il futuro e per le sue possibili conseguenze. Una depressione figlia anche di quell’ubriacatura improvvisa che fu il miracolo economico che portò il paese rapidamente dentro una modernità fatta di ricchezza diffusa e capitalismo liberale. Una bolla il cui lento sgonfiarsi a partire dalla metà degli anni Settanta ha lasciato gli italiani come smarriti e spaventati, e forse anche per questo più strettamente legati più ai propri vizi che alle proprie virtù. Un popolo bloccato in uno stato di rendita che garantisca lo status quo e la sicurezza sociale prima di ogni possibile arricchimento e redistribuzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Forza Mathias! A quasi un anno dalla frattura, Mathias Lessort verrà sottoposto a un altro intervento chirurgico. Questa volta dalla caviglia, per riparare la cartilagine. Uno dei migliori specialisti al mondo si prenderà cura di lui in Portogallo. - facebook.com Vai su Facebook
Sinner torna numero 1 al mondo - Sinner trionfa al Master di Parigi e torna numero uno del mondo, primo italiano di sempre a vincere il torneo Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria a Parigi: il montepremi da urlo Evelina Sgarbi ... Riporta msn.com