Il ministro della Difesa Guido Crosetto incontra la Brigata Aosta in Qatar
Il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso della sua visita in Qatar ha voluto incontrare le donne e gli uomini in divisa della Brigata “Aosta” presenti nel Paese medio orientale a margine delle esercitazioni frutto di una stretta collaborazione tra la Difesa italiana e del Qatar. In questi giorni, presso il poligono di Al Qalayil nel deserto qatarino, si è conclusa l’esercitazione internazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
