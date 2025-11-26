Il ministro della Difesa Guido Crosetto incontra la Brigata Aosta in Qatar

26 nov 2025

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso della sua visita in Qatar ha voluto incontrare le donne e gli uomini in divisa della BrigataAosta” presenti nel Paese medio orientale a margine delle esercitazioni frutto di una stretta collaborazione tra la Difesa italiana e del Qatar. In questi giorni, presso il poligono di Al Qalayil nel deserto qatarino, si è conclusa l’esercitazione internazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il ministro della difesa guido crosetto incontra la brigata aosta in qatar

Il ministro della Difesa Guido Crosetto incontra la Brigata "Aosta" in Qatar

