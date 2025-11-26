il ministro della difesa guido crosetto incontra la brigata aosta in qatar

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso della sua visita in Qatar ha voluto incontrare le donne e gli uomini in divisa della Brigata “Aosta” presenti nel Paese medio orientale a margine delle esercitazioni frutto di una stretta collaborazione tra la Difesa italiana e del Qatar. In questi giorni, presso il poligono di Al Qalayil nel deserto qatarino, si è conclusa l’esercitazione internazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

