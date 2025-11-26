Il Milan rischia di perdere per la Lazio gli artefici del gol-derby | Pulisic e Saelemaekers si fermano

I due titolari hanno fatto la seconda parte dell'allenamento da soli per problemi fisici: schiena per Alexis, affaticamento per Christian. Se CP fosse out sabato, ballottaggio tra Loftus-Cheek e Nkunku. Athekame e Gimenez non saranno disponibli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Milan rischia di perdere per la Lazio gli artefici del gol-derby: Pulisic e Saelemaekers si fermano - Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic hanno fatto una parte dell'allenamento con i compagni ma si sono fermati e hanno terminato la seduta da soli. Da msn.com

