Il miglior panettone in provincia è di Massimo Biagiali

Il miglior panettone della provincia è ancora di Massimo Biagiali, del ristorante Il Giardino (San Lorenzo in Campo), che per il secondo anno consecutivo vince il concorso di "BOOM: tra cibo arte il futuro". La giuria specializzata (foto) lo ha premiato anche in occasione della quarta edizione di questo format promosso dal Comune di Fermignano, assegnando un risultato eccellente alla sua creazione in tutte e tre le valutazioni fatte sabato scorso: analisi visiva, olfattiva a gustativa. Al secondo e al terzo posto si sono classificati Andrea Urbani, della Pasticceria Guerrino (Fano), e Marco Vegliò, del Ristorante Il Galeone (Fano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

