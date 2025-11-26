Il miglior contropiede d' Europa Milan i 4 segreti per un corto muso perfetto
Marcus Thuram ha detto che i rossoneri, assieme al Real Madrid, sono i più bravi d'Europa a ripartire. Ma come ha fatto Allegri a battere Inter e Roma con due contropiedi da manuale? La risposta in una classifica e quattro immagini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Marcus Thuram sostiene che il Milan sia la squadra migliore d'Europa in contropiede, alla pari col Real Madrid Che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu: “Non punto il dito contro nessuno. Per me i miei giocatori sono i migliori. Perso per l’unico contropiede subito: sull’unico lancio lungo abbiamo perso palla e preso gol. 4 sconfitte in 12 gare sono troppe, ma la classifica è corta e dobbiamo rimanere agg Vai su X
"Il miglior contropiede d'Europa". Milan, i 4 segreti per un corto muso perfetto - Marcus Thuram ha detto che i rossoneri, assieme al Real Madrid, sono i più bravi d'Europa a ripartire. Si legge su msn.com