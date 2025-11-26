Il metodo di Netlfix è marcio fino al midollo vuole comprare Warner Bros solo per competere agli Oscar Per il cinema sarà un disastro | l’affondo di James Camero

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se Netflix compra la Warner per il cinema sarà un disastro”. Terminator James Cameron mette nel mirino Ted Sarandos. In un’intervista con Matt Belloni sul podcast The Town, alla domanda sull’attuale tentativo di Netflix di acquisire Warner Bros, il re del cinema mondiale, non si è di certo risparmiato. “Penso che Paramount sia la scelta migliore. Netflix sarebbe un disastro ”, ha spiegato il regista dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema. “Scusa Ted, ma che diamine! Sarandos ha dichiarato pubblicamente che i film al cinema sono morti”. Di recente il CEO di Netflix aveva dichiarato letteralmente che l’esperienza cinematografica tradizionale fosse “un’idea obsoleta” e che Netflix in realtà stesse “salvando Hollywood”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

