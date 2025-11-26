Il mercato del lavoro in costante crescita | l’Istat conferma il trend anche nel 2024 E al Sud l’occupazione cresce come al Nord
È un trend di costante crescita dell’occupazione quello che si registra in Italia negli ultimi anni, confermato anche nel Focus dell’Istat sul mercato del lavoro nel 2024. Dai dati emerge che il tasso di occupazione dei 15-64enni ha raggiunto il 62,2% (+0,7 punti percentuali in un anno), quello di disoccupazione è sceso al 6,6% (-1,2 p.p.) e quello di inattività (15-64 anni) si attesta al 33,4% (+0,1 p.p.). Il mercato del lavoro in costante crescita. Nel 2023 il tasso di occupazione della popolazione di 15-64 anni era aumentato rispetto al 2022 dal 60,1% al 61,5% (+1,4 p.p.), mentre si era ridotto in modo contenuto il tasso di disoccupazione (dal 8,2% al 7,8%, -0,4 p. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Non sono i laureati a soffrire di più nel mercato del lavoro del 2025, ma i giovani senza titolo universitario, colpiti duramente dal calo delle assunzioni e dal rallentamento economico globale. https://loom.ly/X34sidg - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro fuori dal contratto e dal mercato: Prospettive giuslavoristiche sul lavoro volontario, carcerario, di cura e dei disoccupati Il 26 novembre a Bergamo la Pre-Conference del Convegno ADAPT per ripensare lavoro e non-lavoro Info & iscrizioni: bollettinoa Vai su X
Lavoro: in 2024 crescita costante, salgono intermittenti - Per il mercato del lavoro 2024 caratterizzato da una crescita dell’occupazione costante, accompagnata da un incremento dei rapporti intermittenti (+4,9%) e da una contrazione della sommi ... Scrive finanza.repubblica.it
Lavoro, Inps: nel 2024 cresce l’occupazione stabile - Il 2024 conferma un mercato del lavoro caratterizzato da una "crescita dell'occupazione costante", accompagnata da un incremento dei rapporti intermittenti ... Secondo msn.com
Mercato del lavoro: un focus sull'andamento del Piemonte - Nel primo trimestre del 2025 il mercato del lavoro piemontese ha mostrato segnali concreti di stabilità e crescita. Riporta targatocn.it