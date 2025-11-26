Il maxi sequestro all' ex rettore Bonelli | E' consulente della ministra Bernini revochi l’incarico e chieda scusa

“La ministra per l’Università e la Ricerca scientifica, Anna Maria Bernini, revochi immediatamente la consulenza a Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina, e chieda scusa”, così Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa, interviene dopo il sequestro di 2,5. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

` 24 2025 Le Prime Notizie dalla Puglia con Tragedia della follia a Brindisi: pensionato ucciso dal figlio. Notte di paura a Monopoli: rapina in villa con sequestro. Rissa a Martina Franca: feriti due bu - facebook.com Vai su Facebook

"Si è appropriato di fondi dell'Università": maxi sequestro all'ex rettore Cuzzocrea - Sigilli della Guardia di Finanza di Messina a un milione e seicentomila euro che sarebbero stati destinati alla ricerca. Scrive rainews.it

Messina, sequestro da 1,6 milioni ad ex rettore Università: fondi per ricerca usati per spese personali - Un fiume di rimborsi gonfiati, scontrini artatamente manipolati e missioni universitarie trasformate in trasferte per concorsi ippici. Si legge su pupia.tv

Soldi dell’Università per cavalli e viaggi. Sequestrati oltre 2 milioni all’ex rettore di Messina, Salvatore Cuzzocrea - L’indagine riguarda la distrazione di fondi destinati alla ricerca universitaria e invece utilizzati per attività personali ... Come scrive quotidiano.net