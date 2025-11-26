il maschio frou frou che conquista le donne

I nuovi eroi. I fasulli che cambiano se stessi e vorrebbero modificare anche tutti noi. Li scopre - e li esalta Repubblica. E pure Fabio Fazio. Il nuovo idolo si chiama Edoardo Prati, che ha trovato la chiave per le sue conquiste e nessuno - statene certi - si preoccuperà se in giro trova consenso libero e attuale. Basta cambiarsi d’abito (mentale). Adesso si chiamano uomini performativi. È il linguaggio del millennio e ve ne chiediamo scusa. “ESTETICA PATRIARCALE” Ma vi pare che il maschio di un tempo ora ai debba truccare, indossare una borsa e leggere radical chic? No, non per sottomettersi ad un uomo più macho di lui, bensì per far colpo su una pulzella che ci casca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

