Il maltempo sferza la Campania | 250 interventi dei vigili del fuoco

In seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 250 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi pericolanti e danni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

