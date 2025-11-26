Il maltempo sferza la Campania | 250 interventi dei vigili del fuoco

In seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 250 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi pericolanti e danni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

maltempo sferza campania 250Maltempo, in Campania oltre 250 interventi dei Vigili del Fuoco - A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, ... Lo riporta ilsole24ore.com

