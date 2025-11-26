Il maltempo sferza la Campania | 250 interventi dei vigili del fuoco
In seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 250 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi pericolanti e danni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Maltempo sull’Italia con pioggia, vento e neve: scatta allerta in 11 Regioni (Adnkronos) - Freddo, pioggia, vento e neve che è già arrivata a Milano. Il maltempo sferza l'Italia e scatta l'allerta meteo che oggi sabato 22 novembre interesserà undici regioni. L'origi - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo Toscana in diretta: la pioggia sferza la regione, allagamenti e frane live Vai su X
Maltempo, in Campania oltre 250 interventi dei Vigili del Fuoco - A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, ... Lo riporta ilsole24ore.com
Meteo, tornano pioggia e neve. Il maltempo sferza l'Italia - Nuova fase di maltempo marcato sull'Italia, con neve e pioggia dal 25 novembre. Come scrive msn.com
Maltempo: la giunta dichiara lo stato d'emrgenza regionale - Si è riunita in seduta straordinaria la Giunta regionale della Campania presieduta da Stefano Caldoro. Scrive regione.campania.it