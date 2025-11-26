Il maltempo non si arresta ancora piogge nel Foggiano e in tutta la Puglia | scatta nuova l' allerta

Nuova allerta meteo a Foggia e in tutto il resto della Puglia, dove anche la giornata di domani, 27 novembre, sarà caratterizzata dal maltempo. Stando al bollettino del Dipartimento Protezione Civile, infatti, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse - anche a carattere di rovescio o. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

