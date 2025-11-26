Il mago di Oz | la figlia di Judy Garland svela la scena che la terrorizzava
Lorna Luft ha raccontato di aver sempre avuto paura di una sequenza in particolare del lungometraggio con protagonista sua madre uscito nel 1939. Intervistata da People, Lorna Luft, figlia di Judy Garland, ha raccontato la prima volta che vide sullo schermo il film più famoso di sua madre, Il mago di Oz, trasmesso per la prima volta in tv nel 1956. Sua madre non era in casa e Luft, oggi 73 anni, riuscì a vedere il film anche grazie alla presenza della babysitter. Un'esperienza che la figlia di Garland ricorda tuttora, svelando anche la scena che la terrorizzò. La scena de Il mago di Oz che spaventò Lorna Luft "Avevamo una babysitter molto ben intenzionata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
