Il maglione con la zip diventa protagonista | 5 outfit che raccontano un’eleganza contemporanea

Iodonna.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l maglione con la zip si prende il centro della scena e rivoluziona gli outfit di stagione: un capo furbo che unisce design e funzionalità, trasformando il classico knitwear in un passe-partout dallo stile contemporaneo. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Sulla t-shirt girocollo Il classico maglione con la zip, neutro o colorato, si abbina in chiave casual chic con una t-shirt girocollo. Leggi anche › Chic con la zip. Il maglione più sofisticato dell’inverno 2025 si porta così Sotto il cappotto militare L’attitudine navy dei maglioni con zip invernali, morbidi e in lana spessa, è esaltata al massimo dall’abbinamento con il cappotto lungo in stile militare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

