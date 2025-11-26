Il Magico Mondo dei Burattini presenta le avventure di Pinocchio

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più amati dai bambini: Il Magico Mondo dei Burattini farà tappa in città sabato 29 novembre con due repliche dello spettacolo ispirato alle avventure senza tempo di Pinocchio.La compagnia si esibirà presso il Teatro S. Alfonso Maria de. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Il magico mondo dei burattini - Entrare nel magico mondo dei burattini permette al bambino di proiettarsi in un personaggio al di fuori di sé e, attraverso il gioco rassicurante dell’animazione, di raccontare e raccontarsi. Da ecodibergamo.it

Laboratori e corsi per entrare nel mondo magico dei burattini - Si prospettano mesi ricchi di iniziative per il Museo del Burattino, aperto nell’estate del 2019 e sempre più conosciuto in città. Riporta ecodibergamo.it

Il magico mondo dei burattini incanta con la musica dal vivo - E’ la musica il tema conduttore della 21ª edizione del Burattini Opera Festival, a Pesaro nel cortile di Palazzo Montani Antaldi da stasera fino a sabato 19 luglio ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Magico Mondo Burattini Presenta