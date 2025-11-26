Il Mag Armando Esposito lascia l' Arma dei Carabinieri per la meritata pensione
I Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone salutano il Maggiore Armando Esposito, comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frosinone che oggi, dopo 39 anni di servizio effettivo, lascia l’uniforme per raggiunti limiti d’età.Originario di Somma Vesuviana (NA), ha iniziato il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
