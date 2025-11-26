La 12ª giornata ha regalato emozioni e conferme ad iniziare dai quartieri alti dove il Lunano ha consolidato il primo posto portando il divario tra sé e il Fano (secondo in classifica) a 6 punti. Nei quartieri bassi c’è stata la reazione del Tavullia Valfoglia del neo mister Cicerchia. Da sottolineare il blitz del Villa San Martino a Chiaravalle e la vittoria del Vismara contro il Moie. Dopo 1.080 minuti di gioco la differenza tra la testa e la coda della graduatoria è di 23 punti. La capolista contro la Nuova Real Metauro ha incamerato la decima vittoria stagionale. "Quella di sabato – commenta il diesse Matteo Dominici – è stata una vittoria fondamentale ottenuta in un campo pesante che ha messo a dura prova tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Lunano fa sul serio: con 6 punti di vantaggio è vera fuga