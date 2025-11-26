Il liceo Boggio Lera premiato ai Cambridge Preparation Centres Awards 2025

26 nov 2025

Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore del Regno Unito a Roma, fa cornice ai “Preparation Centres Awards” che quest’anno giunge alla decima edizione. Un riconoscimento speciale conferito dalla “Cambridge University Press & Assessment” per valorizzare le scuole italiane che si sono distinte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

