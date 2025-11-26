Il legale della famiglia nel bosco rinuncia all’incarico decisone drastica per le troppe pressioni

La decisione dell'avvocato Giovanni Angelucci. L'avvocato Giovanni Angelucci, che fino a ieri rappresentava la cosiddetta "famiglia del bosco", ha annunciato di aver rimesso il mandato difensivo. Una scelta definita difficile e sofferta, maturata dopo giorni di crescente pressione attorno al caso. Le motivazioni della rinuncia. In una nota, il legale ha spiegato le ragioni che lo hanno portato alla sua decisione: "Negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne", scrive Angelucci, sottolineando come questa situazione abbia minato il rapporto di fiducia indispensabile tra avvocato e cliente.

il legale della famiglia nel bosco rinuncia all8217incarico decisone drastica per le troppe pressioni

© Dayitalianews.com - Il legale della “famiglia nel bosco” rinuncia all’incarico, decisone drastica per le troppe pressioni

