Il legale della famiglia nel bosco rinuncia all’incarico decisone drastica per le troppe pressioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dell’avvocato Giovanni Angelucci. L’avvocato Giovanni Angelucci, che fino a ieri rappresentava la cosiddetta “famiglia del bosco”, ha annunciato di aver rimesso il mandato difensivo. Una scelta definita difficile e sofferta, maturata dopo giorni di crescente pressione attorno al caso. Le motivazioni della rinuncia. In una nota, il legale ha spiegato le ragioni che lo hanno portato alla sua decisione: “Negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne”, scrive Angelucci, sottolineando come questa situazione abbia minato il rapporto di fiducia indispensabile tra avvocato e cliente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

