Il guitto Zelensky accetta la bozza di pace proposta da Washington | forse la guerra sta davvero per finire
Una svolta decisiva nel conflitto, che merita di essere commentata criticamente Sembra che finalmente la guerra in Ucraina si appresti a terminare. Infatti, il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, ha accettato la bozza della proposta di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
