Il Guidarello celebra l’eccellenza | premi al rettore Francesco Ubertini e ai protagonisti del giornalismo italiano
Si terrà sabato 29 novembre la 54esima edizione del premio Guidarello per il giornalismo d’autore, organizzato da Confindustria Romagna. Il premio ad honorem, attribuito dall’Associazione, va a Francesco Ubertini, presidente del Cineca, il consorzio interuniversitario per il calcolo automatico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
