Il grattacielo Imperiale si lavora a fari spenti mentre i costruttori ragionano su un investimento di circa 6 milioni

Messinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messina è “pronta” a ospitare un grattacielo? Questa la domanda che nelle ultime settimane affolla la mente di chi quasi in modo temerario, e con una certa dose di coraggio, ha deciso di realizzare un palazzo di 21 piani tra via Cesare Battisti e via degli Orti, lì dove una volta c'era il vecchio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

