Il grattacielo Imperiale si lavora a fari spenti mentre i costruttori ragionano su un investimento di circa 6 milioni
Messina è “pronta” a ospitare un grattacielo? Questa la domanda che nelle ultime settimane affolla la mente di chi quasi in modo temerario, e con una certa dose di coraggio, ha deciso di realizzare un palazzo di 21 piani tra via Cesare Battisti e via degli Orti, lì dove una volta c'era il vecchio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
La vera villa di Vincenzo Imperiale a Sampierdarena Dall'Ottocento in avanti tutti gli storici hanno sempre dato per assodato che Vincenzo Imperiale - l'autore del celebre palazzo di Piazza Campetto - fosse anche il committente di villa Imperiale Scassi a Samp - facebook.com Vai su Facebook