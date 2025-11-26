Il grande spettacolo della Coppa d’Africa 2025 in diretta esclusiva su Sportitalia dal 21 dicembre
Scatta il conto alla rovescia verso la 35° edizione della Coppa d’Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026: un mese di partite con in campo i migliori calciatori del continente africano, protagonisti dei top team europei, coperto in diretta ed esclusiva da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
