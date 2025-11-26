Il grande gospel internazionale ad Avellino | Volney Morgan & Simply Singers Choir in concerto al Polo Giovani

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento imperdibile con la grande musica dal vivo: lunedì 8 dicembre alle ore 20:00, l’Auditorium Polo Giovani di Avellino ospiterà un evento di straordinaria intensità e coinvolgimento.Protagonista della serata sarà Volney Morgan, artista di fama internazionale e autentica icona del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it



