Il grande gospel internazionale ad Avellino | Volney Morgan & Simply Singers Choir in concerto al Polo Giovani

Un appuntamento imperdibile con la grande musica dal vivo: lunedì 8 dicembre alle ore 20:00, l’Auditorium Polo Giovani di Avellino ospiterà un evento di straordinaria intensità e coinvolgimento.Protagonista della serata sarà Volney Morgan, artista di fama internazionale e autentica icona del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it